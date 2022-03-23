Песков отверг утверждения Киева о преступлениях военных РФ на Украине

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Российские военные не стреляют в гражданских на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не верим Генеральной прокуратуре Украины. Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он отметил, что все больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают как живой щит, что националистические батальоны открывают огонь по гражданским лицам. Они рассказывают, что их держат в информационной блокаде, препятствуя получению информации об открывающихся гуманитарных коридорах.

Также Песков назвал ложью информацию о якобы изнасиловании женщины российскими военными на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.