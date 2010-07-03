В Крыму отреагировали на приглашение Украины проголосовать на выборах

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал заявление украинской прокуратуры о том, что жители полуострова смогут проголосовать на президентских выборах 31 марта.
"Крымчане – это граждане России, и они не отождествляют себя с другим государством, поэтому им неинтересны выборы в чужой стране", – цитирует Иоффе РИА Новости.
По его словам, украинские власти продолжают считать крымчан гражданами Украины, так как искусственно усложнили для них процедуру выхода из гражданства.
"Но есть другое международное правило, что человек ощущает себя гражданином той страны, которой он хочет ощущать", – заметил Иоффе, добавив, что крымчане "абсолютно добровольно получили российские паспорта".
Глава Общественной палаты подчеркнул, что граждане Украины, которые находятся в Крыму, могут беспрепятственно ехать на выборы президента.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.
Ранее один из кандидатов Владимир Зеленский сказал, что, по его мнению, Крым вернется в состав Украины после смены власти в России. При этом он не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах.
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