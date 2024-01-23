Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин вместе с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси по видео-конференц-связи дали старт заливке бетона в основание энергоблока № 4 первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа", сообщает РИА Новости.

Таким образом, началось строительство всего нового энергоблока, а значит, проект "Эль-Дабаа" развернется на полную мощность: одновременно будут строить все четыре блока атомной станции.

АЭС "Эль-Дабаа" находится в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, которые относятся к поколению 3+ и соответствуют самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности.

Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Генеральным проектировщиком и подрядчиком сооружения стал инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".

Это первая для Египта атомная станция. Для "Росатома" это крупнейший заказ, а также пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на Ффриканском континенте.

В мае прошлого года в Египте началось строительство третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" при участии РФ. Председатель совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль заявил, что церемония стала свидетельством достижений, к которым благодаря проделанной работе и усилиям пришли рабочие группы.

В 2022 году началось строительство энергоблоков № 1 и 2 первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа". В конце марта этого года Управление по ядерному и радиологическому регулированию республики (ENRRA) выдало разрешение на строительство энергоблока № 3.

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