Путин призвал наращивать темп в системе высшего образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Владимир Путин заявил, что российскому высшему образованию нужно наращивать темп, а также улучшать свои позиции в мире, передает РИА Новости.
"Динамика технологических изменений очень высока, и сегодня мало просто двигаться вперед, просто двигаться недостаточно, нужно, что называется, стремительно наращивать темп, стремительно улучшать свои позиции", – сказал российский лидер заявил, выступая на заседании попечительского совета МГУ.
Также он отметил, что МГУ по большинству показателей опережает другие высшие учебные заведения России в авторитетных рейтингах.
Кроме того, российский лидер сообщил, что власти откажутся от застройки коммерческим жильем территории вокруг МГУ имени Ломоносова. По его словам, пространства вокруг действующих зданий вуза будут использоваться для развития самого университета, а именно в целях создания Технологической долины.
МГУ, как отметил президент, должен сыграть важную роль в реализации стратегических целей России. Он отметил, что стране необходимы открытия, разработки и готовые продукты в области искусственного интеллекта.
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