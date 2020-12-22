ГД приняла во II чтении законопроект об определении правительством цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госдума приняла во II чтении закон о регулировании правительством цен на продукты. Он позволяет кабмину самостоятельно определять, когда необходимо изменять стоимость на социально значимые продукты питания.

Отмечается, что сейчас закон о торговле предусматривает право правительства на установку предельных розничных цен, если рост стоимости на товары в одном или нескольких регионах составляет 30% и выше. Законопроект же снимает этот порог, позволяя правительству самостоятельно принимать решение о порогах цен.

По мнению авторов инициативы, это позволит кабмину оперативнее реагировать на увеличение стоимости социально значимой продукции. Кабмин также определяет порядок установления предельных цен и перечень продуктов, стоимость которых подлежит корректировке.

Ранее Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и производители продовольствия установили максимальные цены на сахар и подсолнечное масло. Сообщалось, что стоимость сахара теперь не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр.