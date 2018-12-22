В Госдуме назвали самый долгожданный закон

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Закон об отмене общероссийского роуминга стал самым долгожданным в России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе 55-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

"Закон об отмене общероссийского роуминга, его ждали наши граждане. Он касается фактически каждого жителя нашей страны. Он был поддержан всеми фракциями ГД", – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Закон, отменяющий роуминг внутри страны для сотовой связи, Госдума приняла 19 декабря.

Также Володин раскритиковал министерства России и Белоруссии за неисполнение поручений президентов стран по отмене роуминга.

"Как мы можем объяснить гражданам наших стран, что приграничные территории будут продолжать находиться в роуминге, когда ранее существовавший в России роуминг отменен – такое решение приняли ГД и Совет Федерации. Мы будем делать шаг в рамках Союзного государства в этом направлении?" – отметил спикер.

По его словам, нужно уже сейчас решать этот вопрос.

Закон предполагает, что на территории РФ оператор устанавливает одинаковые условия оказания услуг связи каждому абоненту. Их стоимость не будет зависеть от того, находится он в домашнем регионе или вне него.

При этом абонент оплачивает телефонное соединение с собеседником, находящимся за пределами России.

Ранее ФАС оштрафовала компании "Вымпелком", МТС и "Мегафон" за внутрисетевой роуминг. Каждая из них должна будет заплатить 737,5 тысячи рублей в течение 60 дней.