Шойгу назвал численность побывавших в Сирии российских военных

22 декабря, 17:09
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Более 48 тысяч российских военнослужащих приняли участие в военной операции России в Сирии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.
По словам министра, 14 тысяч военных отмечены государственными наградами, сообщает "Газета.ру".
Как пояснил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, речь идет об общей численности военнослужащих и гражданского персонала, побывавших за время операции в Сирии в рамках постоянной ротации.
Ранее Шойгу рассказал о применении в Сирии высокоточных ракет "Искандер". По данным министра, 100 ударов в арабском государстве нанесли корабли и подводные лодки, а самолеты провели 66 атак.
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