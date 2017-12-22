Путин оценил действия российских военных в Сирии

22 декабря, 16:11
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин высоко оценил действия российских армии и флота в Сирии и поблагодарил личный состав за успешную операцию в республике.
"Оценка может быть только одна – отлично", – цитирует президента РИА Новости. Военнослужащие спасли жизни сотен тысяч людей и открыли путь к политическому урегулированию, считает российский лидер.
По словам главы государства, военные действовали эффективно и профессионально, благодаря чему внесли решающий вклад в разгром террористов. Он подчеркнул, что проведены глубокие структурные преобразования ВС, и вся система военного управления стала более эффективной.
Путин также отметил, что Россия сделает все для помощи семьям погибших военных, подвиг которых не будет забыт.
В начале декабря Владимир Путин поручил приступить к выводу российской группировки войск из Сирии в пункты постоянной дислокации. По словам главы государства, российские военные совместно с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку террористов. В связи с этим президент принял решение о выводе войск.
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