Переговоры Лаврова с Джонсоном прокомментировали в СФ

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал итоги переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с его коллегой из Великобритании Борисом Джонсоном.
"Джонсон приехал в Москву – это определенно плюс. Значит, он понял, что ему необходимо общаться с нашим министром иностранных дел. Очевидно, по многим вопросам оценки у нас противоположные, и мы не скрываем это", – цитирует Джабарова RT.
Сенатор выразил надежду на то, что дипломатом удалось положить начало дальнейшему сближению в сфере борьбы с терроризмом. Также Джабаров отметил, что обе страны озабочены ситуацией на Корейском полуострове.
При этом, как считает Джабаров, не следует недооценивать влияние США на внешнюю политику Великобритании.
"Мы знаем, что Великобритания – верный и последовательный союзник США. Поэтому она всегда будет определять свою внешнюю политику и политику в отношении России, оглядываясь на своего главного партнера", – сказал сенатор.
Министр иностранных дел Великобритании прибыл в Москву с визитом впервые за пять лет. По словам Джонсона, несмотря на огромное число различий во взглядах, сторонам есть над чем работать по ситуациям в Сирии, Иране и Северной Корее.
Лавров, в свою очередь, отметил, что отношения России и Великобритании находятся на очень низкой отметке не по инициативе Москвы.
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