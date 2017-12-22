Переговоры Лаврова с Джонсоном прокомментировали в СФ

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал итоги переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с его коллегой из Великобритании Борисом Джонсоном.

"Джонсон приехал в Москву – это определенно плюс. Значит, он понял, что ему необходимо общаться с нашим министром иностранных дел. Очевидно, по многим вопросам оценки у нас противоположные, и мы не скрываем это", – цитирует Джабарова RT.

Сенатор выразил надежду на то, что дипломатом удалось положить начало дальнейшему сближению в сфере борьбы с терроризмом. Также Джабаров отметил, что обе страны озабочены ситуацией на Корейском полуострове.

При этом, как считает Джабаров, не следует недооценивать влияние США на внешнюю политику Великобритании.

"Мы знаем, что Великобритания – верный и последовательный союзник США. Поэтому она всегда будет определять свою внешнюю политику и политику в отношении России, оглядываясь на своего главного партнера", – сказал сенатор.

Министр иностранных дел Великобритании прибыл в Москву с визитом впервые за пять лет. По словам Джонсона, несмотря на огромное число различий во взглядах, сторонам есть над чем работать по ситуациям в Сирии, Иране и Северной Корее.

Лавров, в свою очередь, отметил, что отношения России и Великобритании находятся на очень низкой отметке не по инициативе Москвы.