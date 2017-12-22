В Кремле прокомментировали фразу Путина о встрече Сечина и Евтушенкова‍

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства 21 декабря после встречи с руководителями крупных российских компаний предложил оставить время для беседы руководителей "Роснефти" Игоря Сечина и АФК "Система" Владимира Евтушенкова.

"Это прозвучало скорее в свободной шутливой атмосфере, это была неформальная часть встречи, за бокалом шампанского, где президент поздравил участников этого совещания с настающим новым годом. Но фраза такая действительно прозвучала", – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

При этом Песков ушел от ответа на вопрос, состоялся ли в итоге диалог двух топ-менеджеров.

Как напомнил представитель Кремля, Владимир Путин неоднократно говорил, что поддержал бы мировое соглашение между "Роснефтью" и "Системой".

21 декабря в конце встречи с бизнесменами, которая проходила в Кремле, президент России Владимир Путин заявил, что уже время позднее, а главы АФК "Система" и "Роснефти" не успеют "договорить​ся".

Судебная тяжба "Роснефти" и АФК "Система" идет с мая 2017 года. Арбитражный суд Башкирии в августе удовлетворил иск "Роснефти" к "Системе" и взыскал 136 миллиардов рублей. Нефтяная компания требовала 170,6 миллиардов рублей за ущерб, который, по мнению истцов, был нанесен "Башнефти" при реорганизации компании в 2014 году.