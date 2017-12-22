Володин уверен в симметричном ответе РФ на санкции США против Кадырова‍

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает внесение главы Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список США абсурдным. Он пообещал, что Россия вскоре симметрично ответит на действия Вашингтона.
По мнению Володина, санкционная политика Штатов в отношении России и ее граждан недопустима. Он подчеркнул, что Кадыров – герой России, сыгравший весомую роль в борьбе с международным терроризмом. Кроме того, глава республики делает очень много для спасения жизни детей: речь идет об организации их эвакуации из зон конфликтов, добавил Володин.
Он считает нелогичным решение США, которые объявляют себя главными борцами с террором, но при этом не выстраивают взаимодействие с теми, кто давно и успешно решает эти задачи.
Сам Кадыров отметил, что не поехал бы в США, даже если бы ему "посулили в качестве призовых все валютные запасы страны". Он полагает, что США следует искать нарушителей прав человека в Белом доме и Пентагоне. Кадыров напомнил о войне во Вьетнаме, операциях в Афганистане, Ираке и Ливии. "Минфину США больше делать нечего, как тому коту, у которого в одном месте чесалось", – цитируют его "Дни.ру".
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов удивился тому, что глава Чечни оказался в "списке Магнитского". Принцип формирования санкционных перечней он назвал неясным.
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