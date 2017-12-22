Яровая предложила разрешить жалобы на качество услуг и товаров через МФЦ

Фото: ТАСС/Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ
Председатель Госдумы Ирина Яровая выступила за усиление защиты прав потребителей. Она предложила дать людям возможность подавать жалобы на качество любых товаров и услуг через МФЦ.
По ее словам, благодаря такому нововведению подать заявление станет проще, а уполномоченные органы будут реагировать оперативнее. Яровая пояснила, что добросовестных предпринимателей большинство и они готовы к честной конкуренции – такие выводы можно сделать по данным мониторинга. По этой причине важно, чтобы с рынка ушли недобросовестные бизнесмены, добавила она. Депутат считает, что граждан России следует защищать и возможность таких жалоб станет "тревожной кнопкой", которую можно нажать в случае нарушения прав потребителей, сообщает пресс-служба Яровой.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление об утверждении правил организации деятельности МФЦ. Документом условия обслуживания заявителей и правила поведения работников приводится к единому стандарту.
К примеру, офисы госуслуг должны обеспечивать их дополнительными сервисами, такими как копирование и сканирование документов, а также консультировать клиентов. Предусматривается наличие игровых комнат или детских уголков, бесплатный доступ к Wi-Fi, торговые автоматы по продаже товаров, книги отзывов и предложений.
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