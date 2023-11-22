Песков сообщил, что встреча Путина и Моди не состоится в этом году

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Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди не успеют провести ежегодную встречу до конца года, однако подобная возможность уже прорабатывается на следующий год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, провести традиционную встречу лидеров двух стран не удается в этом году из-за того, что их графики не синхронизируются.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российская сторона во время своего председательства в БРИКС в 2024 году планирует инициировать контакты по палестино-израильскому урегулированию.