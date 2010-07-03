В Кремле прокомментировали публикацию кадров жестокого убийства в Сирии

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Россия не имеет отношения к лицам, которые совершили жестокое убийство в Сирии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что СМИ опубликовали шокирующие фотографии. При этом Песков не смог сказать, насколько оправданны выводы журналистов, которые попытались установить личности убийц.

"В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам", – отметил пресс-секретарь и добавил, что вопросы такого характера являются прерогативой Следственного комитета России.

Ранее "Новая газета" опубликовала видео, на котором несколько человек в военной форме избивают, а затем убивают и расчленяют сирийца. Свои действия они обсуждают на русском языке. По информации журналистов, видео в 2017 году сняли бойцы "ЧВК Вагнера". Их жертвой стал дезертир из сирийской армии.

В 2017 году боевики запрещенной на территории РФ террористической организации "Исламское государство" казнили в Сирии двух Россиян: Романа Заболотного и Григория Цуркану. Мужчинам предложили прочитать на камеру по бумаге текст, в котором, в частности, говорилось, что они вступают в ряды ИГ. Они не подчинились этому требованию, после чего их убили.

