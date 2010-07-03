В Мосгордуме обсудят меры по борьбе с недобросовестными аптеками

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Активисты проекта "Безопасная столица" и депутаты Мосгордумы обсудят меры по борьбе с деятельностью недобросовестных аптек, которые продают сильнодействующие препараты наркозависимым. Об этом сообщило Агентство "Москва".

"Основной темой заседания нашего проекта, прошедшего на днях, стала "аптечная наркомания", которая давно волнует общественность и непосредственно жителей. С 1 декабря должен вступить в силу закон об ужесточении наказания за продажу лекарственных препаратов, подлежащих строгому учету, а также отпуску их без рецепта", – объяснил координатор "Безопасной столицы" Антон Акишин.

Активист подчеркнул, что участники проекта и представили "Молодой гвардии "Единой России" проведут совместный мониторинг, чтобы представить результаты на слушаниях в Мосгордуме. Выступление запланировано на 10 декабря. Мероприятие посетят члены комиссий думы по здравоохранению, безопасности, спорту и молодежной политике.

Ранее стало известно, что Бутырский суд столицы рассмотрит уголовное дело в отношении 21-летнего приезжего, задержанного по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Следствие указывает, что речь идет о 3 килограммах героина.

