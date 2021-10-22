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Политика

13:29

Кремль не получал сигналов о возможном ограничении въезда белорусов в РФ из-за COVID-19

власть политика

Фото: ТАСС/Стрингер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали сигналов от Оперативного штаба о возможном ограничении въезда в Россию для граждан Белоруссии из-за COVID-19.

"В любом случае такие заключения выносят эксперты из Оперативного штаба. В основу решений ложатся рекомендации экспертов, специалистов Роспотребнадзора, медиков, миграционных служб. До сих пор каких-то таких рекомендаций не было", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее представитель Кремля заявил, что власти пока не рассматривают введение более жестких ограничительных мер по коронавирусу в стране. Однако Песков отметил, что невозможно предсказать направление развития пандемии в России.

В среду, 20 октября, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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