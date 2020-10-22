Песков оценил слова депутата Госдумы о возможной десантной операции в Карабахе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова депутата Госдумы Константина Затулина о возможной десантной операции в Карабахе, передает RT.

"Россия делает все возможное для вывода ситуации в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло, альтернативы мирному решению нет", – заявил Песков, подчеркнув, что Россия будет и дальше делать все возможное для мирного урегулирования конфликта.

Ранее первый зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин заявил о возможной десантной операции РФ из-за Карабаха.

По его словам, именно Азербайджан и Турция нарушили обстановку в регионе, чтобы добиться военного реванша, поэтому им нужно напомнить, какое государство является ведущей страной на постсоветском пространстве.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.

Позже Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.

