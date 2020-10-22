Песков прокомментировал встречу главы СВР Нарышкина с президентом Белоруссии

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча главы СВР Сергея Нарышкина с Александром Лукашенко не связана с событиями в республике после выборов, сообщает ТАСС.

"Вы видите, что в данном случае речь идет о сотрудничестве внешней разведки, и в рамках Союзного государства существуют механизмы взаимодействия по всем направлениям, включая и (сотрудничество) по работе специальных служб", – сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что это взаимодействие имело место и раньше.

Ранее сообщалось, что директор СВР Сергей Нарышкин прибыл во Дворец независимости в Минске на встречу с Александром Лукашенко.

По словам Нарышкина, СВР внимательно следит за происходящим в Белоруссии, а также за планами Запада в отношении этой страны. Также поддерживается постоянный контакт с белорусскими спецслужбами.