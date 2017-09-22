Список домов для возможного сохранения при реновации передадут в октябре

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Список домов для возможного сохранения при реновации Москомархитектура передаст столичному правительству в октябре, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя ведомства Юлиану Княжевскую.

По ее словам, к сохранению предложат 200 домов из 600 осмотренных. Они имеют историческую или архитектурную ценность. При этом жителей этих домов переселят, после чего власти решат, как приспособить дома к окружающей застройке. В зданиях могут сделать досуговый центр для горожан.

Всего в программу реновации жилищного фонда вошли более пяти тысяч домов. Ранее сообщалось, что для удобства граждан с учетом программы изменятся маршруты наземного транспорта.

Программу утвердил 1 августа мэр столицы Сергей Собянин. До 1 октября будет сформирован список кварталов, где построят новые здания в течение ближайших двух лет.

Закон о реновации подписал глава государства Владимир Путин в июле.