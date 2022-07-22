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Москва 24

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Общество

14:12

Песков заявил, что многие ищут в РФ спасения от преследования

властьобщество

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Многие люди обращаются в представительства России за рубежом в поисках спасения от преследования. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что Россия сможет помочь и Юрию Бардашу, который бежал из Грузии в Москву. По его словам, Украина объявила на него охоту из-за песни с критикой президента страны Владимира Зеленского.

"Мы не знаем песню, мы не в курсе этой ситуации. <...> Если есть преследование, то, конечно, и ему тоже помогут", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее Песков заявил, что Россия готова внести вклад в решение продовольственного кризиса в мире. Он заметил, что ситуация на Украине не является причиной продовольственных проблем. По его словам, Москва готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки.

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