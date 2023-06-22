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Владимир Путин получил послание от эмира Катара через премьер-министра страны Тамима бен Хамада Аль Тани и главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

22 июня российский лидер провел с ними переговоры в Кремле. Ранее стало известно, что на встречах в российской столице обсудят региональные и международные проблемы, в том числе события в Афганистане, иранское ядерное досье и пути мирного решения российско-украинского кризиса.

16 мая Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретились на полях Петербургского международного экономического форума.