Путин пообещал рассмотреть идею несодержания женщин под стражей за нетяжкие преступления

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Владимир Путин заявил, что поручит администрации проработать инициативу Верховного суда РФ о несодержании под стражей женщин, совершивших впервые преступления небольшой или средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС.

"Согласен, конечно. Нужно, как мы и обычно делаем в таких случаях, проработать основательно с экспертным сообществом, с депутатами поработать, с Общественной палатой, а я дам соответствующее поручение администрации", – заявил президент в ответ на соответствующее предложение.

Законопроект о гуманизации уголовного права предусматривает смягчение правоприменительной практики в отношении женщин и лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести.

Ранее Верховный суд РФ рассказал, какие действия военнослужащих ВС РФ могут повлечь за собой уголовное наказание. Поводом для уголовной ответственности могут стать добровольная сдача в плен, если военнослужащий не оказывал сопротивления, а также вступление в ряды формирований противника, выполнение преступных приказов вышестоящего по званию и уклонение от призыва.

Кроме того, судьи уточнили, что на военную службу не могут быть призваны отбывающие наказания, граждане с непогашенной судимостью за совершенное преступление, а также россияне, в отношении которых ведется дознание, предварительное следствие или уголовное дело, переданное в суд.