Совфед принял пакет законов о цифровых избирательных участках

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Сенаторы приняли пакет законов о цифровых избирательных участках, позволяющих россиянам, которые в день голосования находятся за пределами своего избирательного округа, принять участие в выборах, сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что перечень цифровых участков определяется решением ЦИК РФ на основании предложений Мосгордумы.

Электронное голосование является экспериментом, который проведут 8 сентября 2019 года.

Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате. Избиратель вправе самостоятельно выбрать формат участия в голосовании.

Подача заявления не лишит его права принять участие в голосовании в общем порядке, при условии, если этот избиратель не проголосовал дистанционно.

Ранее заместитель председателя избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что в ЦИК РФ допустили использование цифровых участков по отношению ко всем избирательным кампаниям уже в 2020 году.

Булаев отметил, что комплексы электронного голосования (КЭГ) смогут включать в свою память до трех тысяч бюллетеней. Он также добавил, что цифровые участки можно было бы применить уже в этом году, однако такие решения нужно вводить поэтапно.