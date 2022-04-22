В Кремле отказались комментировать ход спецоперации на Украине

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Кремль по-прежнему не комментирует вопросы о специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, касающийся заявления замкомандующего войсками ЦВО о задачах второго этапа спецоперации.
"Мы по-прежнему никак не комментируем вопросы, которые связаны с проведением специальной военной операции", – цитирует его ТАСС.
По словам Пескова, такой же позиции Кремль придерживается относительно вопросов о целях российских вооруженных сил на юге Украины.
Ранее, в пятницу, заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что задачей российской армии во время второго этапа спецоперации, который начался два дня назад, является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, а также обеспечение коридора в Крым.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Песков сообщил, что спецоперация на Украине продолжается по плану
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: