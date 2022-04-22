В Кремле отказались комментировать ход спецоперации на Украине

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Кремль по-прежнему не комментирует вопросы о специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, касающийся заявления замкомандующего войсками ЦВО о задачах второго этапа спецоперации.

"Мы по-прежнему никак не комментируем вопросы, которые связаны с проведением специальной военной операции", – цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, такой же позиции Кремль придерживается относительно вопросов о целях российских вооруженных сил на юге Украины.

Ранее, в пятницу, заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что задачей российской армии во время второго этапа спецоперации, который начался два дня назад, является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, а также обеспечение коридора в Крым.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

