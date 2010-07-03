Эксперт оценил закон о наказании для сбежавших с места ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев оценил решение Совфеда об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.

Канаев отметил, что в ФАР одобряют это решение.

"У нас есть очень серьезная проблема, когда люди в состоянии алкогольного опьянения скрываются с места ДТП и из-за этого по прошествии времени суд не может предъявить им никаких отягчающих обстоятельств, которые бы говорили о том, что человек был неадекватен", – сказал Канаев в беседе с RT.

По его словам, важной частью этого вопроса является организация дорожного движения. Он отметил, что ситуации на дорогах бывают разные. Тут важно понимать, виновен водитель или нет.

Согласно закону, который одобрили в Софведе, за причинение тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет вместо прежних "до 4 лет". Вводится уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет в случае гибели человека. В настоящий момент за подобное грозит от 2 до 7 лет.

На случай, если в ДТП погибли двое и более лиц, подразумевается наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Сейчас за это можно получить от 4 до 9 лет тюрьмы.

Согласно статистике ГИБДД, только в прошлом году было зафиксировано более 15 тысяч ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В результате этих аварий погибли 4296 человек, еще более 20 тысяч получили ранения.

Кроме того, 10 апреля во время общественных слушаний в Госдуме замглавы ГИБДД Олег Понарьин предложил штрафовать водителей, которые превышают разрешенную скорость от 20 до 40 километров в час на три тысячи рублей вместо нынешних 500 рублей.