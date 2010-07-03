Кандидатов в депутаты Мосгордумы обязали сообщать о наличии драгметаллов

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила перечень сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
Теперь кандидаты обязаны сообщать о драгоценных металлах, которые есть у них на счетах. Соответствующее решение приняли в ходе заседания Мосгоризбиркома, передает Агентство "Москва".
"Кроме того, у нас есть изменение, связанное с тем, что кандидаты должны предоставлять данные о драгоценных металлах, находящихся на счетах, во вкладах в банках", – сообщил заместитель председателя МГИК Юрий Ермолов.
Согласно перечню, кандидат также должен предоставить сведения о недвижимости, транспорте, деньгах, акциях, иных ценных бумагах.
Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы отчитались о доходах за 2018 год. Самый высокий доход среди депутатов столичного парламента задекларировал Павел Поселенов – почти 62,3 миллиона рублей, самый низкий доход – Алексей Мишин (почти 60 тысяч рублей).
Доходы председателя парламента Алексея Шапошникова составили более 24,44 миллиона рублей. Годом ранее он заработал 5,5 миллиона рублей.
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