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11:53

Кандидатов в депутаты Мосгордумы обязали сообщать о наличии драгметаллов

власть

11:53

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила перечень сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.

Теперь кандидаты обязаны сообщать о драгоценных металлах, которые есть у них на счетах. Соответствующее решение приняли в ходе заседания Мосгоризбиркома, передает Агентство "Москва".

"Кроме того, у нас есть изменение, связанное с тем, что кандидаты должны предоставлять данные о драгоценных металлах, находящихся на счетах, во вкладах в банках", – сообщил заместитель председателя МГИК Юрий Ермолов.

Согласно перечню, кандидат также должен предоставить сведения о недвижимости, транспорте, деньгах, акциях, иных ценных бумагах.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы отчитались о доходах за 2018 год. Самый высокий доход среди депутатов столичного парламента задекларировал Павел Поселенов – почти 62,3 миллиона рублей, самый низкий доход – Алексей Мишин (почти 60 тысяч рублей).

Доходы председателя парламента Алексея Шапошникова составили более 24,44 миллиона рублей. Годом ранее он заработал 5,5 миллиона рублей.

власть

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