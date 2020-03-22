В Кремле не рассматривают переход Путина на удаленную работу из-за коронавируса

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В Кремле пока не рассматривают возможность перехода Владимира Путина на удаленный вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока все в рабочем графике", – цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее представитель Кремля сообщил, что Владимиру Путину нет необходимости проходить тест на коронавирус. По словам Пескова, у главы государства отсутствуют какие-либо симптомы COVID-19. Он уточнил, что люди, которые встречаются, взаимодействуют с Путиным, проходят тестирование на заражение вирусом.

Среди недавних примеров встреча главы государства со строителями Крымского моста. 18 марта рабочие получили награды из рук Путина, торжественная церемония проходила в Севастополе.

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 367. Выявлен 61 новый пациент из шести регионов. Коронавирус, помимо Москвы, выявлен у пациентов в Новгородский области, Кировской, Архангельской, Брянской областях и в Удмуртии.

Под медицинским контролем остаются более 52,7 тысячи человек. По словам специалистов, распространение коронавируса в РФ связано с завозами из Европы. Оперштаб напоминает о необходимости самоизолирования после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

