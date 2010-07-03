Путин поздравил Загитову с победой на ЧМ

Владимир Путин отправил телеграмму фигуристке Алине Загитовой, поздравив ее с золотом на чемпионате мира в японской Сайтаме, сообщает сайт Кремля.
В тексте подчеркивается, что спортсменка выиграла соревнования красиво, технично и уверенно. Президент также отметил, что Загитова откатала программу "на одном дыхании".
"Такие триумфальные свершения создают спортивную славу нашей страны. Молодец!" – написал Путин, добавив, что фигуристке по плечу любые вызовы.
16-летняя Загитова набрала 237,50 балла по итогам двух программ. На втором месте оказалась казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева, получившая 224,76 балла. Третьей стала россиянка Евгения Медведева. Ее результат – 223,80 балла.
Загитова стала первой среди российских спортсменок, кто выиграл все титулы в женском фигурном катании. Среди ее прежних достижений золото Олимпийских игр 2018 года, чемпионата Европы 2018 и финала Гран-при 2017. Есть в ее активе и два действующих мировых рекорда. Один в произвольной программе, а другой по сумме баллов.
На том же чемпионате россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали в парном катании. За свой прокат в произвольной программе они получили 147,26 балла.
Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию
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