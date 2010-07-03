Песков раскрыл содержание совещания Путина с членами Совбеза

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл содержание совещания Владимира Путина с членами Совета безопасности, которое прошло 22 марта, сообщает "Дни.ру".
В частности, на встрече обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. Отмечалось, что нестабильная обстановка в регионе не должна провоцироваться непродуманными действиями и заявлениями стран, которые имеют непосредственное отношение к процессу урегулирования, рассказал представитель Кремля.
Также на Совете безопасности обсудили недавнюю поездку Сергея Шойгу в Сирию, где он встретился с президентом республики Башаром Асадом. Министр обороны РФ и сирийский лидер говорили о борьбе с терроризмом, поставках гуманитарной помощи и ситуации на Ближнем Востоке.
Накануне Дональд Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля. По словам главы Белого дома, пришло время это сделать. Как отметил американский лидер, Голанские высоты имеют стратегическое значение для безопасности Израиля и стабильности в регионе.
Это заявление вызвало бурную реакцию в мире. В Тель-Авиве решение Вашингтона восприняли положительно, но в Москве, Анкаре и Дамаске назвали такой шаг спорным и безответственным. По мнению Дмитрия Пескова, призыв президента США может привести к дестабилизации в регионе.
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