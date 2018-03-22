Песков рассказал, кем приходится президенту Михаил Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Михаил Путин, который может войти в состав правления "Газпрома", - дальний родственник главы государства, передает "Интерфакс".

При этом Песков отметил, что они практически не общаются. "Мне не известно о том, что у них есть какое-то общение, то есть фактически они не общаются. Но какое-то дальнее родство действительно есть", – сказал он журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация, что в состав правления "Газпрома" может войти родственник президента.