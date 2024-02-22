Стабильная сотовая связь должна быть на всех федеральных трассах к 2032 году – Путин

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Федеральные трассы в России должны быть обеспечены стабильной сотовой связью к 2032 году. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта.

"Сейчас у нас 2024 год, постараемся это ускорить", – цитирует его ТАСС.

Президент отметил, что на данном направлении есть много "бюрократических вещей". По его словам, было многое сделано, чтобы "разбюрократить" решения, которые принимаются в строительной сфере, над этим еще надо поработать.

В январе российский кабмин обновил пятилетний план дорожного строительства на 2024–2028 годы. Он предусматривает реализацию 380 мероприятий, общий объем финансирования проектов составит свыше 14 триллионов рублей.

Кроме того, бесплатный проезд по платным федеральным трассам для электромобилей продлили до конца 2024 года. Водителям необходимо приобрести или арендовать бесконтактный транспондер у "Автодора", предоставив документы на автомобиль с электрическим двигателем.

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