Россиянам могут запретить держать дома пауков

Минприроды предложило запретить держать дома медведей, тигров и скорпионов. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Как говорится в пояснительной записке к документу, к перечню животных, запрещенных к домашнему содержанию, необходимо отнести крупных хищных животных, вес которых во взрослом состоянии превышает 20 кг, включая представителей медвежьих и крупных кошачьих, ядовитых животных, которые представляют опасность для человека (ядовитые пауки, скорпионы).
Отмечается, что в отдельных случаях возможны исключения. Но они будут устанавливаться отдельным нормативным правовым актом.
Инициативу запрета содержания крупных хищников в квартирах в 2017 году обсуждали в Мосгордуме. Речь шла о крупных хищниках, проживание которых в многоквартирном доме сопряжено с рядом сложностей. Помимо этого депутаты планировали проработать правила выгула таких хищников. Предполагалось, что выводить на прогулку медведей и тигров можно будет только на территории частного домовладения или в лесу, вдали от общественных пространств.
Кроме того, поднимался вопрос о введении лицензии на приобретение животных, которые входят в Красную книгу Москвы. Инициатива будет рассматриваться в рамках экспертного обсуждения концепции московского закона о животных. В столичной Красной книге находятся, в частности, такие популярные домашние любимцы, как хорек, ласка, домовый сыч и еж.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.