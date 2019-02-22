Россиянам могут запретить держать дома пауков

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Минприроды предложило запретить держать дома медведей, тигров и скорпионов. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке к документу, к перечню животных, запрещенных к домашнему содержанию, необходимо отнести крупных хищных животных, вес которых во взрослом состоянии превышает 20 кг, включая представителей медвежьих и крупных кошачьих, ядовитых животных, которые представляют опасность для человека (ядовитые пауки, скорпионы).

Отмечается, что в отдельных случаях возможны исключения. Но они будут устанавливаться отдельным нормативным правовым актом.

Инициативу запрета содержания крупных хищников в квартирах в 2017 году обсуждали в Мосгордуме. Речь шла о крупных хищниках, проживание которых в многоквартирном доме сопряжено с рядом сложностей. Помимо этого депутаты планировали проработать правила выгула таких хищников. Предполагалось, что выводить на прогулку медведей и тигров можно будет только на территории частного домовладения или в лесу, вдали от общественных пространств.

Кроме того, поднимался вопрос о введении лицензии на приобретение животных, которые входят в Красную книгу Москвы. Инициатива будет рассматриваться в рамках экспертного обсуждения концепции московского закона о животных. В столичной Красной книге находятся, в частности, такие популярные домашние любимцы, как хорек, ласка, домовый сыч и еж.