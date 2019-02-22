Путин поздравил президента Эстонии с Днем независимости

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин поздравил президента Эстонии Керсти Кальюлайд с Днем независимости республики, сообщает "Интерфакс".

"Желаю вам и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов", – говорится в поздравительной телеграмме.

День независимости Эстонии отмечают 24 февраля. В этот день в 1918 году была принята Декларация о независимости республики.