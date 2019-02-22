Кремль объяснил снижение телерейтингов послания президента

В Кремле связали снижение телерейтинга послания президента РФ Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране, с переходом зрителей в интернет.
"В целом все более ощутимый сегмент смотрения переходит на другие платформы, где мы так оперативно не получаем замеры и аналитику", – цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он также отметил, что в "уходе от эфирного телесмотрения" нет ничего удивительного, этот процесс наблюдается во всех странах мира.
Выступление Путина 20 февраля продолжалось 1 час 27 минут. Выступая перед собравшимися в Гостином дворе, Путин призвал ввести новые льготы для многодетных семей, поручил запустить программу "Земский учитель" и перечислил системные проблемы в экономике страны.
Зрителями телевизионной трансляции послания Владимира Путина Федеральному собранию стали 868 492 москвича старше четырех лет. Годом ранее аудитория телетрансляции послания составила 1 042 104 москвича, а шесть лет назад выступление главы государства посмотрели 635 629 горожан. Рекорд пока что остается за посланием 2014 года, трансляцию которого видели 1 314 217 жителей столицы.
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