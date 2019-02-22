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13:17

Адвокатов предложили наделить правом беспрепятственного доступа в суды

власть суды

13:17

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Минюст РФ предлагает наделить адвокатов правом беспрепятственного доступа во все суды и другие госорганы. Об этом сообщил замминистра юстиции Денис Новак во время парламентских слушаний в Госдуме по вопросу совершенствования закона об адвокатской деятельности.

В частности, в статью о правах адвокатов предлагается включить положение о праве свободного доступа при предъявлении адвокатского удостоверения во все суды, органы прокуратуры, следствия и дознания, передает Агентство "Москва".

Новак считает непонятным, почему только некоторые суды указаны в этой статье закона, и предложил расширить их перечень.

власть суды

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