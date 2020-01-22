Путин пошутил про разносторонние способности Кудрина

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Президент РФ Владимир Путин пошутил на тему того, что действующий глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разбирается в искусстве и науках. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече главы государства со студентами в Сочи один из вопросов Путину задала второкурсница факультета свободных искусств в СПбГУ, который возглавляет Алексей Кудрин. Уточнив, кто руководит факультетом, президент в шутку поинтересовался, что глава Счетной палаты понимает в искусстве.

"Я шучу, шучу. А то обидится. Алексей Леонидович, поди, все понимает во всех науках", – заявил глава государства.

Ранее Владимир Путин прокомментировал существование так называемых групп смерти в социальных сетях. По словам президента, он "даже не мог представить", что подобные сообщества существуют и склоняют детей вредить себе. Он также высказался о необходимости создания учебников по безопасности.

