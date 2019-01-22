В МЧС призвали внимательнее относиться к сообщениям о ЧП в соцсетях

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Глава МЧС Евгений Зиничев призвал внимательно относиться к информации, которую распространяют в социальных сетях. Речь идет о сообщениях пользователей о происшествиях, которые публикуются до того, как человек обращается в экстренные службы.

"Мы о некоторых происшествиях узнаем из социальных сетей, а не от дежурно-диспетчерских служб", – приводит слова Зиничева РИА Новости.

Глава МЧС отметил, что люди привыкли записывать увиденное на телефон, а потом отправлять это друзьям. При этом он добавил, что у МЧС есть возможность мониторить соцсети и выявлять информацию о происшествиях.

Ранее вице-президент по коммуникациям компании Facebook, владеющей приложением WhatsApp, Виктория Гранд сообщила, что мессенджер запретит пересылать одно сообщение более пяти раз. По ее словам, это поможет в борьбе с распространением слухов и дезинформацией.