Госдума одобрила штрафы за передачу ложных данных в реестр инвалидов

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Правительственный законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение порядка ведения федерального реестра инвалидов, принят Госдумой во втором чтении. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Необходимость принятия новых мер объясняется в пояснительной записке. Отмечается, что сведения из реестра используют при оказании государственных и муниципальных услуг. Их отсутствие или искажение может негативно отразится на инвалидах. Они либо останутся без необходимых им услуг, либо столкнутся с последствиями неверно принятого решения.

Размер штрафов для должностных лиц составит от 10 до 20 тысяч рублей. Административную ответственность понесут те, кто не предоставит подлежащие включению в реестр сведения или нарушит порядок и сроки их размещения. При повторном нарушении размер штрафов может вырасти до 30 тысяч рублей.

Если же сами инвалиды решат скрыть некие данные, исказить их или предоставить не всю информацию, их также ждут штрафы.

В сентябре минувшего года Минтруд предложил штрафовать за недостоверную передачу данных для сотрудников Пенсионного фонда и Фонда социального страхования за недостоверную передачу данных в Федеральный реестр, из-за которой люди с инвалидностью не смогли получить государственные услуги или лекарственные препараты.