Сенатор предложил отвозить пьяных в вытрезвители без их согласия

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Людей в состоянии сильного алкогольного опьянения предложили доставлять в спецучреждения – вытрезвители или центры детоксикации, даже без их согласия, чтобы они "проспались". С такой инициативой выступил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Как пояснили в Совфеде, Рязанский заявил о необходимости разрешить помещать пьяных, которые не нуждаются в медицинской помощи, в специализированные учреждения без их согласия. "На осмотр тех, кому чаще всего нужно просто проспаться, уходит время. При этом действительно нуждающимся в помощи приходится ждать", – цитирует Агентство "Москва" сообщение пресс-службы СФ. "Неудивительно, что скорая помощь крайне неохотно выезжает на "пьяные" вызовы и забирает нетрезвых в больницу, только если они получили травму", – добавили в парламенте.

Сам Рязанский привел в качестве примера Татарстан, где граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения отвозят в центры детоксикации, а не в дежурные больницы. По словам сенатора, в этих центрах круглосуточно работают специалисты: фельдшеры, наркологи, психологи и психиатры. "За пациентами установлено видеонаблюдение. Граждан, оказавшихся в центрах, проверяют на общественно опасные инфекции и делают санобработку на педикулез", – рассказал Рязанский.

"В законе не прописаны меры принудительного характера по размещению и содержанию таких граждан в предложенных учреждениях", – отметил парламентарий. В связи с этим он предложил более детально проработать данный вопрос и, при необходимости, внести поправки в действующее федеральное законодательство.