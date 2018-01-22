Сенатор предложил отвозить пьяных в вытрезвители без их согласия

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
Людей в состоянии сильного алкогольного опьянения предложили доставлять в спецучреждения – вытрезвители или центры детоксикации, даже без их согласия, чтобы они "проспались". С такой инициативой выступил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.
Как пояснили в Совфеде, Рязанский заявил о необходимости разрешить помещать пьяных, которые не нуждаются в медицинской помощи, в специализированные учреждения без их согласия. "На осмотр тех, кому чаще всего нужно просто проспаться, уходит время. При этом действительно нуждающимся в помощи приходится ждать", – цитирует Агентство "Москва" сообщение пресс-службы СФ. "Неудивительно, что скорая помощь крайне неохотно выезжает на "пьяные" вызовы и забирает нетрезвых в больницу, только если они получили травму", – добавили в парламенте.
Сам Рязанский привел в качестве примера Татарстан, где граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения отвозят в центры детоксикации, а не в дежурные больницы. По словам сенатора, в этих центрах круглосуточно работают специалисты: фельдшеры, наркологи, психологи и психиатры. "За пациентами установлено видеонаблюдение. Граждан, оказавшихся в центрах, проверяют на общественно опасные инфекции и делают санобработку на педикулез", – рассказал Рязанский.
"В законе не прописаны меры принудительного характера по размещению и содержанию таких граждан в предложенных учреждениях", – отметил парламентарий. В связи с этим он предложил более детально проработать данный вопрос и, при необходимости, внести поправки в действующее федеральное законодательство.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: