Более 1,6 миллиона подписей собрано в поддержку выдвижения Путина

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Предвыборный штаб Владимира Путина собрал более 1,6 миллиона подписей в поддержку своего кандидата на предстоящих выборах президента. Об этом сообщается на официальном сайте штаба.
16 января была преодолена отметка в 1 миллион подписей. Избирательным штабом было принято решение не останавливать сбор подписей и "дать возможность всем желающим выразить свою поддержку кандидату".
Для регистрации самовыдвиженца по закону необходимо собрать 300 тысяч подписей.
Ранее из-за нарушений были аннулировал подписи в поддержку Путина, собранные в Курганской области на двух режимных заводах Курганмашзавод и "Курганхиммаш".
Президентская кампания официально стартовала 18 декабря, выборы назначены на 18 марта 2018 года.
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