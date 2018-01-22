Более 1,6 миллиона подписей собрано в поддержку выдвижения Путина

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Предвыборный штаб Владимира Путина собрал более 1,6 миллиона подписей в поддержку своего кандидата на предстоящих выборах президента. Об этом сообщается на официальном сайте штаба.

16 января была преодолена отметка в 1 миллион подписей. Избирательным штабом было принято решение не останавливать сбор подписей и "дать возможность всем желающим выразить свою поддержку кандидату".

Для регистрации самовыдвиженца по закону необходимо собрать 300 тысяч подписей.

Ранее из-за нарушений были аннулировал подписи в поддержку Путина, собранные в Курганской области на двух режимных заводах Курганмашзавод и "Курганхиммаш".

Президентская кампания официально стартовала 18 декабря, выборы назначены на 18 марта 2018 года.