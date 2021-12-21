Песков высказался о защите обвиняемых в Белоруссии россиян

Фото: kremlin.ru
Судебное и иное преследование граждан России за границей вызывает беспокойство Кремля, однако власти делают все возможное для защиты их интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тот факт, что несколько россиян оказались под следствием в Белоруссии.
"Судебное и иное преследование любого российского гражданина за рубежом – это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность. <...> Все, что можно, делается для защиты интересов наших граждан", – цитирует его ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что судьбой каждого гражданина России, преследуемого за рубежом, власти занимаются через загранпредставительства страны.
23 мая в аэропорту Минска задержали россиянку Софью Сапегу и главреда признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, летевших рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс.
Против последнего возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за организацию массовых беспорядков. Накануне Следственный комитет Белоруссии передал уголовное дело Сапеги прокурору для направления в суд. Девушку обвиняют по семи статьям, в том числе за возбуждение вражды и организацию насилия и угрозы в отношении силовиков.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич дал интервью
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