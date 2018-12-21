Кремль в курсе доклада ОБСЕ по Чечне – Песков

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Кремль в курсе доклада ОБСЕ о нарушениях прав человека в Чечне, однако не может согласиться со многими аспектами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели эти сообщения. Вы знаете, что принимается много решений, с которыми мы не можем соглашаться и со многими решениями мы не соглашаемся", – сказал он, передает ТАСС.

Песков также подчеркнул, что российской стороне еще предстоит проанализировать весь доклад.

Ранее ОБСЕ опубликовала доклад, в котором сообщается о серьезных нарушениях прав человека в Чечне. Речь, в частности, идет об ущемлении прав представителей сексуальных меньшинств. В документе говорится о незаконных арестах, пытках и внесудебных наказаниях.