Нефритовые шкатулки планирует дарить иностранным гостям Совет Федерации

Более 400 тысяч рублей может потратить Совет Федерации на покупку нефритовых шкатулок "Ягодка" в подарок иностранным гостям. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.
Отмечается, что сувениры собираются закупить для обеспечения текущей, повседневной деятельности Совфеда.
Поставщиком шкатулок является ООО "Мастерские народных промыслов Урала "МААОК". Продукцию доставят после подписания контракта, которое запланировано на 24 декабря.
Согласно документации с сайта госзакупок, речь идет о поставке 60 шкатулок. Максимальная цена контракта составила 420 тысяч рублей.
Ранее Совет Федерации одобрил ряд новых законов. В числе принятых верхней палатой инициатив законы об ответственном обращении с животными, об отмене национального роуминга, о праве предпенсионеров на обязательную долю в наследстве, о назначении исполняющими обязанности прокуроров и о повышении МРОТ.
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