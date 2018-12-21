Одобрен закон об ответственном обращении с животными

Совет Федерации одобрил закон об ответственном обращении с животными, передает Агентство "Москва". Такое решение приняли в ходе заседания верхней палаты парламента.
Предусматривается создание специальных приютов для животных. Запрещается их отстреливать, проводить бои с их участием, избавляться от них без передачи новому владельцу и помещения в приют. Также запрещены содержание животных в барах.
Запрещается держать диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях или садовых участках. Закон ставит запрет на контактные зоопарки и передвижные цирки шапито. Также вводятся правила выгула собак. Делать это можно только в специально отведенных местах и обязательно с намордником, ободком и ошейником.
Отлов животных должен будет сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о животных, попавших в приюты. Вводится не только государственный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников.
Также вводится запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех СМИ. Документ определяет полномочия органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в области обращения с животными.
Ранее в третьем, окончательном чтении закон приняла Госдума. Также названы сроки принятия закона об ответственном обращении с животными. По словам главы думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, закон может вступить в силу уже в 2019 году.
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