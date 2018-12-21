СФ одобрил закон о назначении исполняющими обязанности прокуроров

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Совет Федерации одобрил закон, в соответствии с которым уточняется порядок назначения исполняющим обязанности прокурора субъекта РФ. Решение принято на заседании верхней палаты парламента.

Изменения вносятся в федеральный закон "О прокуратуре РФ". В соответствии с ними устанавливается обязанность прокурора незамедлительно сообщать президенту о назначении исполняющим обязанности и об освобождении. Срок исполнения обязанностей по вакантной должности не должен превышать 6 месяцев.

Также вносятся изменения в федеральный закон "О Следственном комитете РФ". Уточняются полномочия президента – утверждать перечень должностей, по которым предусмотрено присвоение высших специальных званий. Назначение и освобождение осуществляет президент по представлению главы СК.

Кроме того, председатель СК сам назначает исполняющими обязанности и освобождает от них. Исключение составляют только должности председателя, первого заместителя и заместителей председателя СК.

Срок исполнения обязанностей не может превышать 6 месяцев. Один человек может быть не более двух раз назначен исполняющим обязанности на той же должности.

Ранее 21 декабря Совет Федерации одобрил ряд других законов. Так, будет установлен минимальный размер оплаты труда 11 тысяч 280 рублей в месяц. Кроме того, был одобрен закон, предусматривающий административную ответственность за вовлечение подростков в несогласованные с властями митинги, демонстрации, шествия или пикеты. Также Совет Федерации поддержал пакет законов о частичной декриминализации статьи об экстремизме.