Дедов Морозов призвали внимательнее относиться к своему здоровью

Артистов, которые играют Деда Мороза, призвали внимательнее относиться к своему здоровью. Это связано с тем, что многие актеры погибали во время своей работы. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, комментируя смерть актера на новогоднем утреннике в Кемерове.
"Я не считаю, что актеры, те же Деды Морозы, должны проходить медицинские осмотры перед тем, как выйти на сцену, на утренник. Другое дело, что они должны как-то внимательнее относиться к своему здоровью", – приводит слова Герасимова Агентство "Москва".
18 декабря сообщалось, что в Кемерове 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду.
Актеру стало плохо, он пожаловался на боль в груди. Ему вызвали скорую помощь, однако актер умер до приезда медиков.
Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы предложили создать реестр недобросовестных исполнителей роли Деда Мороза. С такой инициативой выступил глава комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев. По его словам, многие Деды Морозы работают в Москве в новогодние праздники уже не один год и хорошо известны.
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