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Москва 24

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Политика

21 декабря, 21:29

Путин поручил создать спецоблигации для возврата капиталов в Россию

власть экономика

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин поручил определить параметры облигаций федерального займа (ОФЗ) в валюте для российских инвесторов. Их обращение может начаться в 2018 году.

Правительство и ЦБ проработали удобный для бизнеса механизм для возврата капиталов в Россию, заявил глава государства. "Мной дано поручение проработать необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в следующем году", – цитируют Путина "Ведомости".

Поднятый Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) вопрос проработали Минфин, Минэкономразвития, ЦБ, добавил президент. Он заявил, что ведомства и регулятор не возражают против проекта.

Как пояснил министр финансов Антон Силуанов, ведомство проработает параметры выпуска евробондов для российских инвесторов, желающих вернуть капиталы в страну в рамках имеющейся программы государственных внешних заимствований. При этом ее объем увеличивать не планируется.

Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа достигла рекордного уровня в 31,6 процента. Им принадлежат госбумаги номинальным объемом свыше двух триллионов рублей, или около 35 миллиардов долларов по текущему курсу. Если иностранцы начнут массово выходить из ОФЗ, рубль снова обвалится. Подробнее об этом – в тексте портала Москва 24.

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