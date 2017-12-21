Путин прервал заседание Совета по культуре из-за срочного телефонного звонка

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин прервал заседание Совета по культуре и искусству из-за срочного телефонного звонка.

"Мне нужно срочно подойти к телефону", – приводит ТАСС слова главы государства.

Президент обратился к собравшимся с предложением возобновить заседание после завершения разговора по телефону. Уточняется, что он отсутствовал в течение примерно 25 минут.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока не может сообщить, с кем именно Путин разговаривал по телефону. "Сообщим!" – ответил Песков на вопрос журналистов.

Ранее стало известно, что на заседании Совета по культуре и искусству Владимир Путин призвал разработать новый закон о культуре. Как отметил глава государства, сперва этот проект должен пройти широкое общественное обсуждение.