Путин прервал заседание Совета по культуре из-за срочного телефонного звонка

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Владимир Путин прервал заседание Совета по культуре и искусству из-за срочного телефонного звонка.
"Мне нужно срочно подойти к телефону", – приводит ТАСС слова главы государства.
Президент обратился к собравшимся с предложением возобновить заседание после завершения разговора по телефону. Уточняется, что он отсутствовал в течение примерно 25 минут.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока не может сообщить, с кем именно Путин разговаривал по телефону. "Сообщим!" – ответил Песков на вопрос журналистов.
Ранее стало известно, что на заседании Совета по культуре и искусству Владимир Путин призвал разработать новый закон о культуре. Как отметил глава государства, сперва этот проект должен пройти широкое общественное обсуждение.
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