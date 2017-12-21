Путин поддержал идею введения сбора на прокат иностранных фильмов

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Владимир Путин высказался в поддержку возможного введения неналогового сбора на прокат иностранных фильмов в России. Глава государства также предложил подумать о механизмах поддержки развития отечественного кино.
Предложение ввести сбор высказал режиссер Владимир Хотиненко, отметив, что подобная практика успешно применяется во Франции.
Он также выразил мнение, что одной из основных проблем отечественного кино является отсутствие рекламы, которая в серьезных иностранных проектах занимает до трети бюджета. В России же на поддержку фильма выделяют копейки, отметил режиссер.
Владимир Путин, заслушав выступление режиссера на Совете по культуре и искусству, сказал, что в целом разделяет идею.
"Идея понятна, я ее в целом разделяю, поддерживаю, чтобы создать механизмы поддержки отечественного кино и проката. Давайте вместе подумаем, как это сделать", – цитирует президента РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Минкульт предложил собирать по три процента с кассы прокатчиков кино в России. Вырученные деньги предлагается потратить на развитие отечественного кинематографа. Эту идею ведомство предложило вместо фиксированного сбора в пять миллионов рублей. Предполагается, что сбор не только поддержит российское кино, но и избавит кинотеатры от низкобюджетных иностранных фильмов.
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