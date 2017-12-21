Путин утвердил основные направления госполитики по развитию конкуренции

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин подписал указ "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", сообщает пресс-служба Кремля. Документ должен укрепить национальную экономику, способствовать развитию конкуренции и не допускать появления монополий.

Указ подчеркивает, что содействие развитию конкуренции – приоритет в деятельности главы государства, Федерального Собрания, кабмина, Банка России и других органов власти и регулирующих структур.

Документ утверждает Национальный план развития конкуренции в России на 2018–2020 годы и определяет принципы деятельности федеральных органов исполнительной власти в этом отношении.

Ранее Владимир Путин рассказал о мерах, которые предпримут для поддержки бизнеса в России. Так, по словам главы государства, количество внеплановых проверок предприятий должно быть не более 30 процентов от плановых. Кроме того, нужен реестр, где запишут все инстанции, посещавшие бизнесменов.